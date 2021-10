Il Presidente della Lega Basket Serie A, Umberto Gandini, è intervenuto oggi a TGCOM 24 per commentare l’aumento di capienza dei palasport, previsto al 60% a partire dall’11 ottobre.

"È sicuramente un importante passo avanti - ha dichiarato Gandini -, soprattutto perché la politica e l’esecutivo hanno scelto di decidere e non solo di applicare semplicemente le indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico: il fatto di essere passati dal 35% al 60% è un grande avanzamento verso quella che resta la vetta da raggiungere, e cioè la capienza del 100% proprio per seguire in maniera completa l’applicazione del green pass e di pari passo l’incremento delle vaccinazioni che ha raggiunto ormai l’80% della popolazione".

"Siamo al contempo attrezzati per far rispettare le regole e gestire questo aumento di capienza nel modo più sicuro possibile - ha proseguito il presidente di Lega -: d’altronde lo facciamo dallo scorso anno, quando all’inizio della stagione avevamo un limite di capienza del 25% e non si era ancora partiti con le vaccinazioni e il green pass. Questo grazie anche alla grande professionalità dei nostri steward e alla possibilità di mantenere gli accessi separati: in più consideriamo anche che nei nostri impianti vi sono volumetrie tali per cui il riciclo dell’aria è certo migliore rispetto ad altri ambienti al chiuso".

