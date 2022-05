Basket

Basket, Serie A: Umberto Gandini: "Pensiamo a una NextGen più allargata per il prossimo anno"

Il presidente della LegaBasket, Umberto Gandini, parla a margine della finale della NextGen di Varese: l'idea per la prossima stagione è molto ambiziosa, con l'organizzazione di un numero maggiore di eventi per permettere alle squadre Under di confrontarsi fra loro in diverse occasioni.

00:01:05, 5 minuti fa