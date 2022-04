Basket

Basket, Serie A: Una valanga di punti dall'arco: le triple della Germani Brescia

"Numbers Zone" è la rubrica statistica di "Basket Zone", l'appuntamento settimanale con il basket italiano in onda ogni mercoledì alle 23:15 su Dmax. Nella 24a puntata analizziamo i numeri nel tiro pesante della Germani Brescia, la squadra che sta utilizzando di più e meglio questa arma per costruire una grande regular-season al terzo posto in classifica.

