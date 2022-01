l'uscita di Trey Kell verso l'Olimpia Milano, operazione che sarà ufficializzata dopo l'Epifania, la Openjobmetis darà l'addio anche a Jalen Jones. Varese continua a perdere pezzi. E a ritrovarsi, da ultima in classifica , nella scomodissima posizione di dover ricostruire quasi interamente il reparto stranieri a metà stagione. Dopo la rottura con John Egbunu consumatasi poche ore prima di Natale e, operazione che sarà ufficializzata dopo l'Epifania, la Openjobmetis

pagherà di tasca propria il buy-out da 20.000 euro previsto nel contratto per lasciare Varese e accasarsi in Francia, al Bourg-en-Bresse, squadra impegnata anche in Eurocup 14.1 punti e 5.5 rimbalzi di media, mostrando enormi miglioramenti dopo il lungo stop per la rottura del tendine d'Achille che lo aveva fermato dopo una manciata di secondi nella scorsa stagione. Secondo quanto riportato dalla Prealpina, l'ala statunitenseprevisto nel contratto per lasciare Varese e accasarsi in Francia, al, squadra impegnata anche in Eurocup nel girone di Virtus Bologna e Reyer Venezia . Nelle 12 gare disputate finora in campionato, Jones stava tenendo, mostrando enormi miglioramenti dopo il lungo stop per la rottura del tendine d'Achille che lo aveva fermato dopo una manciata di secondi nella scorsa stagione.

Ad

Varese tornerà sul mercato. Siim Sander-Vene, già visto in biancorosso in due occasioni, sembra l'opzione più concreta. Per rimpiazzare Egbunu si guarda invece verso un centro già vistato (Brandon Ashley, Sagaba Konate) così da tenere l'ultimo a disposizione per l'esterno che sostituirà Trey Kell.

