Openjobmetis Varese - Bertram Derthona Tortona 85-76

Covid e infortuni tengono la rotazione ancora a sette, ma Varese sembra non risentirne. Il ritmo è vertiginoso, l'intensità straripante, l'energia collettiva è tripla rispetto a quella degli avversari. E così, a Masnago piovono triple: 13/28 dall'arco, season-high. Una grandinata che stenderebbe anche un mulo.

3-6, avrà recuperato gli assenti e inserito Marcus Keene, il playmaker appena arrivato per liberare Trey Kell dai compiti di regia e sfruttarlo maggiormente come terminale offensivo. La Openjobmetis infila il secondo successo consecutivo dopo il sacco di Trieste e si porta a abbandonando dopo tanto tempo la zona retrocessione . Varese si conferma squadra in crescita e potenzialmente molto pericolosa al rientro dalla sosta, quando, il playmaker appena arrivato per liberare Trey Kell dai compiti di regia e sfruttarlo maggiormente come terminale offensivo.

Di contro, Tortona resta impantanata nel limbo al margine della zona playoff (4-5), incapace di affiancare al potenziale quella continuità necessaria per trovare ossigeno nelle zone più nobili della classifica. Dopo l'exploit della Supercoppa, la Bertram ha registrato uno stranissimo filotto di risultati, con perfetta alternanza di sconfitte e vittorie. Una persa, una vinta, e così via. Senza particolare riguardo per il fattore campo o il valore dell'avversaria.

Contropiede Varese con l'alley-oop tra Kell e Jones

Varese prende possesso della partita piazzando un parzialone devastante di 16-0 a cavallo dei due quarti iniziali, lì dove il vortice dell'alternanza delle difese biancorosse manda in pieno lockdown il sistema offensivo di Tortona. Uomo, zona 3-2, zona-press allungata, zona match-up con accoppiamenti dopo i primi passaggi: Varese è una fucina di armi difensive, capaci di togliere ogni punto di riferimento alla squadra ospite.

Tortona perde pochi palloni (6) ma sbaglia tanto, tantissimo. Prendendosi tiri fuori ritmo dal mid-range che Varese accoglie come una manna. La palla interna, per sfruttare i vantaggi del front-court contro un'avversaria ancora in campo senza centri (out sia Egbunu che Caruso), non arriva mai (soltanto 6/11 al ferro per la Bertram). E così, Varese può sprigionare tutti i suoi cavalli in attacco, brillando di penetra-e-scarica contro una prima linea difensiva arrendevole e sfruttando i ribaltamenti sulle giocate in post-up di Alessandro Gentile.

Wright alza, Daum decolla e inchioda la bimane

Sul perimetro impazza Anthony Beane: 23 punti (season-high) con 5/10 da tre. Una sentenza. Jalen Jones, guizzante come sempre, copre l'intero campo (21 con 9 rimbalzi). Trey Kell mette mano ovunque (13 puntu, 9 rimbalzi, 4 assist). Ale Gentile innesca la fiamma con un primo tempo sontuoso prima di perdersi in qualche forzatura finale (14 punti, 4 assist ma anche 5 palle perse). Paulius Sorokas (8+7 rimbalzi), centro improvvisato, tiene il verniciato anche contro la stazza di Tyler Cain e l'imprevedibilità di Jalen Cannon.

Sprofondata a -12 alla metà del secondo periodo, Tortona ha la forza per provare a rientrare in partita (-5 all'intervallo lungo) ma non per assorbire la seconda, violentissima spallata varesina a suon di triple. La forbice si allarga fino al +24 (80-56 del 35'), prima di una mini-rimonta in puro garbage-time. Si salvano soltanto Jamarr Sanders (22 punti, 4 rimbalzi, 6 assist), il più continuo in ogni fase della partita, e Chris Wright (21, 5 assist e 4 recuperi).

Varese : Kell 14, Beane 23, Gentile 14, Jones 21, Sorokas 8; Amato 2, De Nicolao 13, Ferrero 13. N.e.: Librizzi, Virginio. All.: Vertemati.

: Kell 14, Beane 23, Gentile 14, Jones 21, Sorokas 8; Amato 2, De Nicolao 13, Ferrero 13. N.e.: Librizzi, Virginio. All.: Vertemati. Tortona: Wright 21, Sanders 22, Macura 3, Daum 12, Cain 6; Cannon 6, Tavernelli, Filloy 6, Mascolo, Severini. N.e.: Rota, Mortellaro. All.: Ramondino.

Highlights: Varese-Tortona 85-76

