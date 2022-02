Varese aveva annunciato movimenti di mercato in arrivo nel periodo di pausa per le Final Eight di Coppa Italia, e così è stato. La Openjobmetis allunga le rotazioni nel parco-italiani con l'ingaggio fino al termine della stagione di Tomas Woldetensae, guardia/ala bolognese classe 1998 di 196 cm per 89 kg.

Woldetensae arriva da Chieti, in LegaDue, dove stava vivendo la sua prima esperienza da professionista dopo la maturazione cominciata nel 2016 negli States (Victory Rock High School e University of Virginia). Le sue medie recitano 8.5 punti, 3.5 rimbalzi e 1.0 assist a gara. Woldetensae è un giocatore altetico, buon difensore e dotato di mano per colpire dall'arco, identikit che si abbina alla perfezione con la filosofia che coach Johan Roijakkers sta dando alla squadra. In estate ha fatto anche parte del gruppo azzurro nella preparazione del torneo preolimpico di Belgrado.

