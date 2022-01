Il primo nome per la ricostruzione tocca l'usato sicuro. La Openjobmetis Varese ha confermato i rumor di mercato usciti nell'ultima settimana ufficializzando l'ingaggio di Siim-Sander Vene, ala estone classe 1990, 203 cm per 97 kg. È alla sua terza esperienza in biancorosso, dopo quelle consumate nel 2018 (8.3 punti, 3.9 rimbalzi e 2.6 assist) e 2019-20 (10.8 punti, 4.2 rimbalzi e 2.3 assist).

Jalen Jones, che maggior QI cestistico e solidità difensiva, un aspetto mancato alla squadra in questa prima metà di stagione. Vene andrà a rimpiazzare, che ha scelto di uscire dal contratto con Varese pagando il buy-out di tasca sua, e darà nuova forma al front-court in coppia con Paulius Sorokas: meno atletismo e qualità offensiva, ma, un aspetto mancato alla squadra in questa prima metà di stagione.

Ad

Serie A Milano ingaggia Kell: l'ex Varese firma fino a fine stagione UN GIORNO FA

Highlights: Sassari-Varese 104-99

Serie A Varese, addio anche a Jalen Jones: pagherà l'escape di tasca sua IERI A 10:45