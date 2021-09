La sconfitta netta in semifinale contro Milano e Watler De Raffaele siede ancora sulla panchina della Reyer Venezia per gestire un gruppo che ha conservato il suo core e che si è arricchito, sul mercato, con una serie di innesti mirati per essere molto più completo e competitivo rispetto a quello della scorsa stagione. Una Venezia, insomma, più pronta per reinserisi nella lotta-scudetto con Milano e Virtus Bologna e per arrivare il più lontano possibile in Eurocup, diventata ancora più difficile e stressante con il nuovo formato il naufragio in Eurocup , dovuto soprattutto alle difficoltà derivate dal coronavirus, sembravano presagire la fine di un ciclo. Invece,siede ancora sulla panchina della Reyer Venezia per gestire un gruppo che ha conservato il suoe che si è arricchito, sul mercato, con una serie di innesti mirati per essere moltorispetto a quello della scorsa stagione. Una Venezia, insomma, più pronta per reinserisi nellacon Milano e Virtus Bologna e per arrivare, diventata ancora più difficile e stressante con il nuovo formato con il doppio girone da 10 squadre

Il roster

Conferme : Michael Bramos (A), Bruno Cerella (G), Austin Daye (A), Andrea De Nicolao (G), Valerio Mazzola (A-C), Julyan Stone (G), Stefano Tonut (G), Mitchell Watt (C)

: Michael Bramos (A), Bruno Cerella (G), Austin Daye (A), Andrea De Nicolao (G), Valerio Mazzola (A-C), Julyan Stone (G), Stefano Tonut (G), Mitchell Watt (C) Acquisti : Jeff Brooks (A), Vasilis Charalampopoulos (A), Martynas Echodas (C), Tarik Phillip (G), Victor Sanders (G), Michele Vitali (G)

: Jeff Brooks (A), Vasilis Charalampopoulos (A), Martynas Echodas (C), Tarik Phillip (G), Victor Sanders (G), Michele Vitali (G) Cessioni: Luca Campogrande (A), Davide Casarin (G), Jeremy Chappell (G), Wes Clark (G), Isaac Fotu (C), Curtis Jerrells (G), Gasper Vidmar (C)

Anno nuovo, Venezia vecchia: il core intatto dei veterani

un nucleo così forte, longevo e strutturato come quello della Reyer Venezia. Una caratteristica che si è rivelata tanto decisiva nei successi conquistati dal team di Walter De Raffaele (uno per stagione tra il 2017 e il 2020) quanto criticata nei momenti di difficoltà, da quelli precedenti Coppa Italia. 6 anni in orogranata per Michael Bramos e Stefano Tonut, 5 anni per Julyan Stone, 4 anni per Bruno Cerella, Austin Daye e Andrea De Nicolao, 3 anni per Valerio Mazzola. Nessuna squadra italiana di vertice può vantarecome quello della Reyer Venezia. Una caratteristica che si è rivelata tanto decisiva nei successi conquistati dal team di Walter De Raffaele (uno per stagione tra il 2017 e il 2020) quanto criticata nei momenti di difficoltà, da quelli precedenti il trionfo nella Coppa Italia di Pesaro 2020 fino all'eliminazione dai playoff dello scorso anno con quel secco 3-0 contro Milano, terza pagina oscura consecutiva dopo le sconfitte (sempre contro l'Olimpia) in Supercoppa

Più forte del giudizio, la Reyer ci riprova, con quella stessa faccia che l'ha accompagnata per tanti anni. Trattenendo Stefano Tonut e Austin Daye, sperando nel recupero totale di Michael Bramos, uomo-equilibratore per eccellenza, e assegnando un ruolo diverso, da "straniero di Coppa" a Julyan Stone. Perché, nonostante il vecchio volto sia rimasto intatto, ruoli ed equilibri interni sono destinati necessariamente a cambiare sulla spinta del mercato.

Un mercato di alto livello: la squadra-bis di Venezia

Sei acquisti di spessore, tutti con esperienza europea e/o di Eurolega, in grado di costruire, da soli, un quintetto completo. A differenza degli scorsi anni, quando la Reyer cercava pedine di contorno al core di cui abbiamo parlato in precedenza, l'estate 2021 si è spinta in direzione differente, alla ricerca di giocatori altrettanto importanti per dare grande profondità al roster e gettare le basi per la costruzione di un nuovo ciclo intrecciato al vecchio. Con Michele Vitali e Jeff Brooks, il reparto italiani acquisisce uno spessore importante. I progressi maturati all'estero da Vitali sono evidenti da tempo, perfettamente espressi anche in Nazionale, mentre Brooks, mai realmente inseritosi nel sistema di Ettore Messina a Milano, avrà lo spazio e la tranquillità mentale necessari per ricostruirsi una seconda giovinezza in Laguna.

Victor Sanders arriva da una stagione-rivelazione nel suo anno da rookie con Trento, pronto a testarsi a un livello superiore, e porterà forza fresca e gioventù assieme a Vasilis Charalampopoulos, alla ricerca di quello spazio impossibile da trovare all'Olympiacos, e Martynas Echodas, big-man lituano molto moderno e dinamico che si candida come una delle sorprese più stuzzicanti del campionato. Altrettanto interessante l'innesto sul perimetro di Tarik Phillip, combo-guard con punti nelle mani che andrà a colmare una grossa lacuna nel roster della scorsa stagione dopo l'esperimento fallito con Curtis Jerrells.

La grande incognita: Stefano Tonut

la finale di Eurocup, con annessa qualificazione al torneo più importante d'Europa. Stefano Tonut sarà l'ago della bilancia della Reyer in vista nella sua stagione da all-in: avrà la fame e la cattiveria mentale per confermarsi dopo l'exploit dello scorso anno ( A inizio estate ha puntato i piedi, chiedendo a gran voce una squadra da Eurolega . Poi, di fronte alle difficoltà di mercato e contrattuali, ha dovuto abbassare i toni, raddolciti da quel mercato che può inserire Venezia, almeno sulla carta, tra le grandi pretendenti per, con annessa qualificazione al torneo più importante d'Europa. Stefano Tonut sarà l'ago della bilancia della Reyer in vista nella sua stagione da: avràper confermarsi dopo l'exploit dello scorso anno ( MVP del campionato grazie ai career-high da 29.1 minuti, 15.6 punti, 2.9 assist e 3.9 rimbalzi) e la bella avventura estiva con la Nazionale oppure è destinato a svernare in maniera più o meno indolente fino alla scadenza contrattuale a giugno 2022? La grande incognita, per gli equilibri di squadra e quelli interni dello spogliatoio, passa per le mani e, soprattutto, per la testa del figlio di Alberto: quale versione vedremo e come reagirà davanti alle situazioni di difficoltà della stagione?

