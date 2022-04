Banco di Sardegna Sassari - Umana Reyer Venezia 63-66

La 27esima giornata di Serie A, tutta nel sabato che precede la Pasqua, si apre col successo esterno dell'Umana Reyer Venezia sul campo del Banco di Sardegna Sassari per 66-63 nell'anticipo di mezzogiorno. Quinta vittoria in fila, ottava nelle ultime nove per la formazione di Walter De Raffaele che sale a 30 punti, al quarto posto solitario, e mette un'ipoteca sui posto nei playoff: spiccano Stone, 15 punti, e Watt, 15 con 10 rimbalzi, bene Tonut, 12, e Cerella, 10, ma decisivo è Brooks col canestro del sorpasso e il rimbalzo che permette allo stesso Tonut di segnare i due liberi del definitivo 66-63. Per la Dinamo è il secondo stop nelle ultime tre gare e la squadra di Piero Bucchi resta ferma a 26 punti, comunque in zona playoff: i padroni di casa devono inseguire per tutto il match, hanno 19 punti da Bendzius e 15 con 11 rimbalzi da Bilan, mentre Logan, 12 punti, fallisce il tiro che sarebbe valso l'overtime.

La partita vede una gran partenza di Venezia nonostante le assenze di Theodore, Vitali, Daye e Sanders (fuori rosa), e la Reyer si porta sul 12-5 col buon impatto anche di Cerella. Al 10' è però 14-16, con Sassari riportata sotto da Burnell e Bendzius. Nel secondo periodo è un botta e risposta tra i vari Cerella e De Nicolao, e Bilan e Robinson, però l'Umana ha qualcosa in più e scappa fino a +12 sul 38-26 grazie a Tonut e a De Nicolao. All'intervallo è 38-28 per gli orogranata.

Nella ripresa prosegue la rimonta del Banco di Sardegna, Logan prende per mano i suoi e li riporta anche a -3, poi due liberi di Stefano Gentile valgono il -2 e al 30' è 46-50. La rimonta della Dinamo si completa nell'ultimo quarto, Bilan impatta sul 55-55, Bendzius risponde alle triple di Stone, ma ancora Bilan firma il sorpasso sul 61-60 a 2' dal termine, il primo vantaggio dal 3-0. La Reyer però non si fa impressionare, torna davanti con Watt e poi sale in cattedra Brooks. L'ex Milano prima segna il 64-63, poi prende un rimbalzo decisivo e serve Tonut che subisce fallo e insacca i libere del 66-63. La Dinamo ha comunque un'ultima chance ma Logan sbaglia la tripla centrale per il possibile overtime e quindi alla sirena è festa orogranata.

: Bilan 15, Logan 12, Kruslin, Bendzius 19, S. Gentile 4, Pisano ne, Robinson 7, Gandini ne, Devecchi, Treier 1, Burnell 5, Diop. All. Bucchi. Venezia: Stone 15, Tonut 12, De Nicolao 7, Brooks 7, Watt 15, Bramos ne, Echodas, Morgan, Mazzola, Cerella 10, Minincleri. All. De Raffaele.

