Daniel Hackett e Toko Shengelia hanno tracciato la strada, Gabriel "Iffe" Lundberg, il terzo ex-CSKA Mosca a vestire la canotta bianconera in poco più di quattro mesi. hanno tracciato la strada, accasandosi a Bologna la scorsa primavera , a pochi giorni di distanza dallo scoppio del conflitto in Ucraina. Ora è il turno di, il terzo ex-CSKA Mosca a vestire la canotta bianconera in poco più di quattro mesi.

Classe 1994, 193 cm per 92 kg, Lundberg è un esterno di fisico e qualità tecnica, in grado di coprire entrambe le posizioni sul perimetro. Nella scorsa stagione ha tenuto 9.1 punti, 2.4 rimbalzi e 2.0 rimbalzi di media in 24 partite di Eurolega prima di lasciare la squadra russa e firmare con i Phoenix Suns (soltanto quattro presenze nel finale di regular-season). Arrivato al CSKA dallo Zielona Gora alla metà del 2020-21, è riuscito ad adattarsi molto rapidamente al livello del massimo campionato europeo, diventando un perno del sistema di coach Dimitris Itoudis.

ad almeno 1.5 milioni di euro a stagione, il più ricco firmato da un giocatore danese nella storia. Lundberg è il terzo giocatore con esperienza di Eurolega inserito a roster dalla Virtus in questa prima fase di mercato estivo, dopo il restyling nel front-court che ha visto gli ingaggi di Ismael Bako. Secondo quanto riportato dal portale lituano basketnews.com, la Virtus avrebbe investito in maniera pesante su di lui. Si parla di un contrattone pari, il più ricco firmato da un giocatore danese nella storia. Lundberg è il terzo giocatore con esperienza di Eurolega inserito a roster dalla Virtus in questa prima fase di mercato estivo, dopo il restyling nel front-court che ha visto gli ingaggi di Jordan Mickey

