Ty-Shon Alexander, combo-guard 23enne di 191 cm per 88 kg, uscito da Creighton e reduce da un'annata da rookie oltreoceano con un two-way contract con i Phoenix Suns. Sarà un innesto ponderato e futuribile: il ragazzo colmerà il vuoto apertosi sul perimetro per i primi due mesi di stagione, pesante infezione intestinale che lo ha fatto dimagrire di 10 kg, e rimarrà comunque in rotazione per il resto dell'anno. Stando alla Gazzetta dello Sport, l'ufficialità è attesa a breve. Il susseguirsi di voci che avevano toccato anche i nomi di Frank Ntilikina, Matt Mooney e Yogi Ferrell sembra essersi fermato. Il sostituto di Nico Mannion saràcombo-guard 23enne di 191 cm per 88 kg, uscito da Creighton e reduce da un'annata da rookie oltreoceano con. Sarà un innesto ponderato e futuribile: il ragazzo colmerà il vuoto apertosi sul perimetro per i primi due mesi di stagione, durante i quali Mannion seguirà un programma di riabilitazione dopo lache lo ha fatto, e rimarrà comunque in rotazione per il resto dell'anno. Stando alla Gazzetta dello Sport, l'ufficialità è attesa a breve.

Nico Mannion in palleggio contro Ty-Shon Alexander nella partita di G-League 2021 tra Santa Cruz Warriors e Canton Charge Credit Foto Getty Images

Alexander ha goduto di pochissimo spazio in NBA con i Phoenix Suns, ritrovandosi relegato a uomo da garbage-time (soltanto 15 presenze con 3.1 minuti di media a gara), ma ha potuto mettersi in mostra in G-League con i Canton Charge: nelle 15 partite disputate quest'anno nella bolla di Bay Lake, in Florida, dove ha sfidato anche lo stesso Nico Mannion, ha prodotto 14.2 punti, 2.9 assist e 4.5 rimbalzi, tirando con il 38.8% dall'arco, sua arma offensiva principale. Rapido di piedi e intelligente nel posizionamento, Alexander è un prospetto molto interessante anche nella metacampo difensiva, vero punto di interesse per coach Sergio Scariolo.

