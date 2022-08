L'ultimo tassello del roster della Virtus Segafredo Bologna è posato. Le Vu nere completano il reparto italiani con l'ingaggio di Leo Menalo, ala classe 2002, 208 cm per 95 kg, in arrivo dalla Stella Azzurra Roma. Il ragazzo ha sottoscritto un contratto quadriennale, segno della grande fiducia riposta nei suoi confronti dal club campione di Eurocup.

Menalo è nato a Spalato, in Croazia, ma è di formazione italiana essendo arrivato molto giovane nel nostro Paese. Prodotto delle giovanili della Stella Azzurra Roma, ha già tre stagioni in LegaDue alle spalle, tra Roseto e Stella Azzurra stessa. Lo scorso anno ha tenuto 4.8 punti e 3.3 rimbalzi in 19 minuti di utilizzo medio. Ha appena disputato gli Europei Under 20 con la maglia della Croazia, chiusi con ottime cifre: 14.0 punti, 4.4 rimbalzi, 62% da due e 40% dall'arco.

