Sono due, e non tre come si sospettava inizialmente, i giocatori della Virtus Segafredo Bologna positivi al coronavirus. Questo l'esito dei tamponi molecolari effettuati nella giornata di lunedì su tre elementi del gruppo-squadra con sintomi sovrapponibili a quelli della Covid-19. La società non ha rivelato le identità dei giocatori.

7-4, e capace di infliggere alle Vu Nere 6-4 e una partita ancora da recuperare contro il Frutti Extra Bursaspor. Nonostante i test positivi, la partita di Eurocup di questa sera non è a rischio rinvio. La Virtus ospita il Buducnost VOLI Podgorica , terza forza del Gruppo B con un record di, e capace di infliggere alle Vu Nere la prima sconfitta stagionale in Coppa nella gara d'andata (86-82). Bologna, reduce da due ko nelle ultime tre gare nelle trasferte di Gran Canaria e Ulm, è scivolata in quarta piazza con un record die una partita ancora da recuperare contro il Frutti Extra Bursaspor.

