Dopo tanti giorni di attesa e una lunga trattativa imbastita con il giocatore, la Virtus Segafredo Bologna ufficializza il suo primo grosso colpo di mercato della sessione estiva. È ufficiale l'ingaggio di Jordan Mickey, centro statunitense classe 1994, 203 cm per 107 kg, in uscita dallo Zenit San Pietroburgo, dove ha conquistato il titolo russo vincendo la finale contro il CSKA Mosca da MVP.

atletismo, carattere e qualità offensiva grazie a un arsenale completo. Lo scorso anno, nella tranche di campionato disputata 12.5 punti e 4.8 rimbalzi di media, tirando con il 58% da due e il 35.7% dall'arco. Mickey è un vero colpo da Eurolega: ha già quattro stagioni all'attivo nella massima competizione continentale tra Khimki Mosca, Real Madrid e Zenit, in cui si è sempre distinto pergrazie a un arsenale completo. Lo scorso anno, nella tranche di campionato disputata prima dell'esclusione delle squadre russe , ha tenuto, tirando con il 58% da due e il 35.7% dall'arco.

Il suo innesto "tampona" parzialmente la delusione per il mancato arrivo di Achille Polonara. Nonostante il lungo corteggiamento, l'azzurro ha preferito accordarsi con i campioni in carica dell'Anadolu Efes Istanbul, a loro volta alla ricerca di pezzi pregiati per ricostruire un front-court che ha già sofferto le perdite di Adrien Moerman e Chris Singleton.

