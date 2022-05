Toko Shengelia nell'attesa di uno sbarco al Barcellona si sta stemperando sempre più. Il georgiano, Daniel Hackett nell'esodo in massa dal CSKA Mosca, si è integrato rapidamente nel gruppo di coach Sergio Scariolo ed è già diventato un punto saldo in questo finale di stagione. Tanto che il rinnovo contrattuale, considerato quasi una chimera due mesi fa, ora sembra quasi una certezza. La sensazione iniziale di Bologna come un semplice punto di passaggio pernell'attesa di uno sbarco alsi sta stemperando sempre più. Il georgiano, arrivato a marzo assieme anell'esodo in massa dal CSKA Mosca, si è integrato rapidamente nel gruppo di coach Sergio Scariolo ed è già diventato un punto saldo in questo finale di stagione. Tanto che il, considerato quasi una chimera due mesi fa, ora sembra quasi una certezza.

1.8 milioni di euro per avere Shengelia a roster anche nella prossima stagione. L'Eurolega, condizione indispensabile per il rinnovo, è sempre più vicina. Sicura, in caso di trionfo in Eurocup ( Secondo quanto riporta l'edizione odierna di Tuttosport, la Virtus Segafredo Bologna avrebbe messo sul piatto una grossa offerta daper avere Shengelia a roster anche nella prossima stagione. L'Eurolega, condizione indispensabile per il rinnovo, è sempre più vicina. Sicura, in caso di trionfo in Eurocup ( questa sera, la semifinale a Valencia ). Comunque molto probabile se, nel 2022-23, le tre russe squadre russe dovessero essere ancora escluse dalla competizione.

Come segno di un legame sempre più forte tra giocatore e società, Tuttosport evidenzia anche il post su Instagram che Shengelia ha pubblicato martedì sera per festeggiare la vittoria della Virtus femminile contro Schio in gara-3 della finale-scudetto.

