Deshaun Thomas e aver visto Kevin Pangos , la Virtus risponde annunciando l'ingaggio con contratto biennale dell'ala statunitense Semi Ojeleye. La battaglia tra Virtus Segafredo Bologna e EA7 Emporio Armani Milano prosegue in maniera accesa anche sul mercato, tra annunci e manovre concorrenziali. Il giorno dopo aver perso di fronte a un'offerta economicamente più importante dell'Olimpia e aver visto accasarsi con la squadra campione d'Italia , la Virtus risponde annunciando l'ingaggio con contratto biennale dell'ala statunitense

Classe 1994, 198 cm per 109 kg, Ojeleye affronta la sua prima esperienza nel basket europeo dopo cinque stagioni trascorse in NBA con i Boston Celtics (37esima scelta del draft 2017), i Milwaukee Bucks e i Los Angeles Clippers, coprendo sempre un ruolo da comprimario. Ojeleye è un giocatore con qualità fisiche e difensive importanti, che si può ben miscelare all'interno del nuovo front-court bianconero.

Contemporaneamente, Bologna ha annunciato la separazione con Kevin Hervey, ormai avulso dai piani della società per il prossimo futuro in Eurolega. Dopo un inizio di stagione luccicante, Hervey non ha saputo trovare continuità al rientro dall'infortunio al ginocchio, finendo ai margini delle rotazioni nei playoff. Nella finale-scudetto non è mai stato utilizzato da coach Sergio Scariolo, che gli ha sempre preferito JaKarr Sampson nel turnover degli stranieri.

