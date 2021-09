dimagrito di una decina di kg, nella sua prima uscita pubblica in borghese con la Virtus Segafredo Bologna in occasione del Memorial Porelli vinto sulla Happy Casa Brindisi la scorsa settimana. Un paio di sue fotografie che lo mostrano visibilmente debilitato dalla malattia sono circolate tra social e web, destando l'attenzione di tifosi e appassionati, preoccupati per le sue condizioni. L'ad bianconero, Luca Baraldi, è intervenuto a Radio Basket 108, rassicurando i fan del club campione d'Italia. Nico Mannion è tornato ad allenarsi in maniera individuale dopo lo stop necessario per le gravi conseguenze dell'infezione intestinale sofferta al rientro dalle Olimpiadi di Tokyo. Il giocatore è apparso sottopeso,, nella sua prima uscita pubblica in borghese con lain occasione del Memorial Porelli vinto sulla Happy Casa Brindisi la scorsa settimana. Un paio di sue fotografie che lo mostrano visibilmente debilitato dalla malattia sono circolate tra social e web, destando l'attenzione di tifosi e appassionati, preoccupati per le sue condizioni. L'ad bianconero,, è intervenuto a Radio Basket 108, rassicurando i fan del club campione d'Italia.

"Nico Mannion sta meglio di me. Mi dispiace per i nostri avversari, ma sta bene. Mi è spiaciuto vedere strumentalizzata quella foto. Siamo intervenuti, perché strumentalizzare non va bene. Mi spiace che a qualcuno dia fastidio che abbiamo vinto il campionato, ma lo abbiamo fatto meritatamente. Vedremo Mannion in campo prima di quanto si pensi, o di quanto scrivano giornalisti che vivono a centinaia di km da Bologna".

Mannion salterà comunque le prime settimane di stagione, e la Virtus si è già mossa sul mercato ingaggiando Ty-Shon Alexander , combo-guard alla sua prima esperienza in Europa dopo la stagione da rookie trascorsa oltreoceano con un two-way contract con i Phoenix Suns.

