Massimo Zanetti torna sulle sudditanza psicologica nei confronti dell'AX Armani Exchange Milano e del suo allenatore, Ettore Messina. In una lunga intervista concessa alla Gazzetta dello Sport, in cui spazia a 360° tra basket e ciclismo (l'altra sua grande passione con la Trek-Segafredo), il numero uno della Virtus Bologna si complimenta con l'Olimpia e precisa i suoi legami con la città di Milano. A poco più di una settimana di distanza dall'assegnazione dello scudetto torna sulle dichiarazioni rilasciate nel post-partita di gara-5 in cui accusava la classe arbitrale di

"Rivalità sempre più infuocata con Milano? Lo scorso anno li abbiamo battuti noi 4-0. Questa volta hanno vinto, meritatamente, loro. Sono stati più forti. Mi dispiace che una mia frase sugli arbitri sia stata male interpretata. Non volevo fare polemica. Semmai avrei voluto smussare i toni: si stavano alzando troppo. Non ho nulla contro Milano, anzi. Sono tra gli sponsor del Milan e del Monza. Amo la città, e credo fermamente nel fair play. Il prossimo anno sarà ancora sfida tra Virtus e Olimpia, in Italia e spero pure in Europa. Siamo come Bartali e Coppi, la rivalità è inevitabile e fa crescere entrambi".

Una stagione con grandi obiettivi raggiunti

Nel complesso, l'annata della Virtus è comunque molto positiva. E anche la sezione femminile è cresciuta tantissimo in soli tre anni, raggiungendo per la prima volta la finale-scudetto, poi persa contro Schio.

"Sono orgoglioso della stagione della pallacanestro, sia maschile che femminile - ha chiosato Zanetti -. I ragazzi hanno dominato la stagione regolare e hanno perso solo in finale con Milano, ma hanno conquistato la Supercoppa e grazie al successo in Eurocup si sono guadagnati il diritto di giocare in Eurolega. Anche questo è un obiettivo raggiunto. Così le ragazze, che in tre anni hanno già raggiunto il secondo posto in campionato e giocheranno nell'Eurolega femminile".

