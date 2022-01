La scivolata sull'adesivo dello scorso 9 gennaio ha provocato una giornata intera di apnea in casa Virtus Bologna. Ma ora, passato il grande spavento , è tempo di pensare al prossimo futuro, e al secondo obiettivo della stagione.

L'edizione odierna del Resto del Carlino conferma i tempi di recupero espressi in 20-30 giorni dopo gli esami strumentali cui Milos Teodosic si era sottoposto per valutare l'entità dell'infortunio al ginocchio (iper-estensione). Il rientro del playmaker serbo, secondo miglior assist-man del campionato con 7.2 di media a gara, è previsto fra domenica 6 febbraio (data della trasferta di campionato a Varese) e mercoledì 9, quando la Virtus sarà invece impegnata in Eurocup in un match esterno molto importante a Valencia.

Ad

le Final Eight di Coppa Italia, messe nel mirino dalla Virtus per puntare al terzo titolo consecutivo in patria dopo la conquista dello scudetto dello scorso giugno e testa di serie #2 del tabellone: il torneo durerà cinque giorni tra mercoledì 16 e domenica 20 febbraio, con il venerdì di pausa tra quarti di finale e semifinali. In ogni caso, sembra sicura la sua presenza per, messe nel mirino dalla Virtus per puntare al terzo titolo consecutivo in patria dopo la conquista dello scudetto dello scorso giugno e della Supercoppa di settembre . Bologna affronterà la kermesse di Pesaro comedel tabellone: il torneo durerà cinque giorni tra, con il venerdì di pausa tra quarti di finale e semifinali.

Serie A Tutto facile per la Virtus Bologna: Treviso crolla 84-66 15/01/2022 A 20:54

Paura per Teodosic: brutto infortunio, Virtus in ansia

EuroCup La Virtus Bologna piega Bourg: 83-82 col brivido finale 12/01/2022 A 21:43