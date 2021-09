la capienza non fosse stata aumentata almeno al 50%, ma l'ad bianconero Luca Baraldi ha precisato la sua posizione, più morbida, sulle pagine del Resto del Carlino di oggi. Il campionato partirà nel weekend del 25-26 settembre, come previsto dal calendario. Nessuna mozione di sfiducia avanzata dalle società, nonostante il tetto di presenze al 35%, uno dei più bassi in Europa , resti sempre causa di perplessità e malumori. Nei giorni scorsi, la Virtus Bologna aveva minacciato la possibilità di chiedere il blocco delle attività finchéma l'ad bianconero Luca Baraldi ha precisato la sua posizione, più morbida, sulle pagine del Resto del Carlino di oggi.

"Scenderemo in campo per rispetto nei confronti dei nostri tifosi, sponsor e del dottor Massimo Zanetti, che continua a finanziare questo progetto con grande convinzione", ha spiegato Baraldi, prima di elencare i punti a favore di un ampliamento del pubblico ammesso nelle arene.

"I motivi sono almeno tre. Se il Green Pass abbassa notevolmente il rischio di contagio, non si capisce perché chi ne è titolare non possa sedersi al suo posto e seguire la partita indossando la mascherina. Il secondo riguarda la disaffezione che il pubblico inizia ad avere verso l'evento sportivo. Il terzo è economico, perché ci sono tante realtà che, grazie al botteghino, erano virtuose, ma che ora faticano perché i diritti tv della pallacanestro sono cifre molto piccole".

Pre-season: dopo Brindisi, battuta anche Pesaro

Nel frattempo la Virtus, esentata dalla prima fase della Discovery+ Supercoppa, è scesa in campo contro Pesaro nel secondo impegno pre-stagionale dopo la vittoria ottenuta al Memorial Porelli su Brindisi. Bologna, ancora priva di Milos Teodosic, si è imposta 92-83 grazie a un ottimo primo tempo chiuso sul 56-36, spinta dai 23 punti di Amar Alibegovic e dai 15 a testa per Ekpe Udoh e Mouhammadou Jaiteh, mentre alla VL non sono serviti i 29 del neo-acquisto Tyrique Jones, big-man appena arrivato dall'Hapoel Tel Aviv. La Virtus proseguirà la fase di preparazione con la Magenta Cup di Monaco di Baviera nel weekend dell'11-12 settembre, quadrangolare di livello Eurolega con Bayern Monaco, Panathinaikos Atene e Stella Rossa Belgrado.

