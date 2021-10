JaKarr Sampson ha atteso il suo turno. Ora, con una settimana di allenamenti nelle gambe e di conoscenza affinata con i nuovi compagni, l’ala statunitense è pronta a dare il proprio contributo in campo. Sia domenica nel big-match della terza giornata di campionato contro l'Umana Reyer Venezia (ore 17.30 su Discovery Plus), sia tra una decina di giorni, quando la Virtus inizierà il suo percorso in Eurocup sfidando il Bursaspor nel match d'esordio in Turchia (mercoledì 20 febbraio, ore 19.00). Domenica scorsa, nella larga vittoria contro l’Openjobmetis Varese ha atteso il suo turno. Ora, con una settimana di allenamenti nelle gambe e di conoscenza affinata con i nuovi compagni, l’ala statunitense è pronta a dare il proprio contributo in campo. Sia domenica nel big-match della terza giornata di campionato contro l'Umana Reyer Venezia (ore 17.30 su Discovery Plus), sia tra una decina di giorni, quando la Virtus inizierà il suo percorso in Eurocup sfidando il Bursaspor nel match d'esordio in Turchia (mercoledì 20 febbraio, ore 19.00).

Classe 1993, 206 cm per 97 kg, Sampson è uscito nel 2014 dall’università di St. John’s dopo aver frequentato la St. Vincent-St. Mary high school, la stessa scuola superiore di LeBron James. Dopo aver iniziato la carriera da undrafted ai Philadelphia 76ers nell’epoca del tanking sfrenato di Sam Hinkie, Sampson ha proseguito oltreoceano tra Denver, Sacramento, Chicago e Indiana, vestendo i panni del gregario, come giocatore d’energia, collante e specialista difensivo. Quella con la Virtus Bologna sarà la sua prima esperienza in Europa, ma il ragazzo possiede, sulla carta, caratteristiche generali che potrebbero permettergli un adattamento rapido al basket italiano e del Vecchio Continente.

Serie A Ufficiale: Cordinier alla Virtus, firma fino al 2023 19 ORE FA

tweener in grado di occupare entrambe le posizioni di ala, con un gioco molto più perimetrale. Ecco come si è definito oggi durante la presentazione ufficiale a Bologna. Sampson arriva per colmare il vuoto lasciato dall’infortunio sofferto da Ekpe Udoh nel match dei quarti di finale della Supercoppa di Bologna, anche se con caratteristiche molto differenti: seppur fisico e combattivo, Sampson non è un centro, ma unin grado di. Ecco come si è definito oggi durante la presentazione ufficiale a Bologna.

“Sono un giocatore fisico, e il campionato italiano è molto fisico. Mi piace. C’è più energia rispetto alla NBA, l’ho notato subito già dai primi allenamenti. La Virtus è una grande squadra, che deve giocare per vincere. Ho parlato subito con coach Sergio Scariolo. Dovrò portare tanta energia difensiva in una squadra che era già molto forte anche prima del mio arrivo. L’attacco verrà da sé, prima dovrò focalizzarmi sulla chimica difensiva di squadra. Lavoro per migliorare sempre, gara dopo gara. Sono un grande studioso del gioco”.

Queste, invece, le parole di Paolo Ronci, gm bianconero: “JaKarr ha ottime caratteristiche per il basket europeo. La sua energia farà la differenza e in questi primi giorni ha già dimostrato tanto. La trattativa è stata difficile per le tempistiche, ma le relazioni che abbiamo avuto negli ultimi anni hanno fatto la differenza. Abbiamo uno staff che lavora molto bene, che fa analisi video, con persone che lavorano costantemente per noi. Quando il coach ha dato la benedizione finale e la proprietà il suo ok, è stato abbastanza veloce arrivare a una conclusione, perché la Virtus ha riacquisito uno status centrale sul mercato, un rispetto totale a tutti i livelli”.

Infortunio al ginocchio per Ekpe Udoh: lascia il campo in barella

Serie A L'uragano Hervey si abbatte sul campionato: la Virtus è già sua 04/10/2021 A 18:41