torna all'ovile, e farà parte del roster dellaper la prossima stagione, andando ad arricchire un reparto italiani già molto ampio e fresco dell'ingaggio di Leo Menalo . Centro di 214 cm per 114 kg, classe 2001, Camara è cresciuto nel vivaio della Virtus prima di cominciare la carriera da professionista in prestito a Casale Monferrato eLo scorso anno ha chiuso adi utilizzo medio a gara, ma è stato fermo a lungo per problemi di circolazione periferica.