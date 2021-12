Premium Basket Virtus Segafredo Bologna - Fortitudo Kigili Bologna 17:20-19:30 Live

24-20 al 12' - Triplona di Alexander in transizione per il contro-sorpasso Virtus, poi Jaiteh segna in gancio in testa a Borra.

19-20 FINE PRIMO QUARTO - Feldeine segna in avvicinamento il -2 e forza il time-out di Scariolo. Poi il punteggio si blocca fino alla sirena, bruciata da una bomba pazza dal palleggio dello stesso Feldeine per il vantaggio Effe dopo i primi dieci minuti. Fortitudo a segno con soli tre giocatori: Feldeine (8), Groselle (6) e Durham (6).

19-15 all'8' - Lunetta per Teodosic, arriva un 2/2. La Effe risponde con un runner di Groselle.

17-13 al 6' - Break della Effe: tripla di Durham e canestro con fallo di Groselle, poi passaggio a difesa a zona 2-3. Weems scardina la zona con una gran tripla, risponde Durham dal palleggio dalla punta.

14-5 al 4' - Il primo canestro della Effe è una tripla di Feldeine. La Virtus replica con un grande assist di Teodosic per Pajola e una tripla di Alibegovic. Groselle e Sampson si scambiano canestri.

7-0 al 2' - Pajola apre le marcature con un lay-up da rimbalzo offensivo, poi triplona dal palleggio di Teodosic. La Fortitudo fatica, Sampson appoggia il canestro del 7-0 e costringe coach Martino al time-out dopo 1'30" di gioco.

0-0 INIZIO GARA - Il primo possesso è giocato dalla Virtus.

Lo starting-five scelto da coach Antimo Martino per la sua Fortitudo Bologna: Durham, Aradori, Feldeine, Charalampopoulos e Groselle.

Lo starting-five scelto da coach Sergio Scariolo per la sua Virtus Bologna: Pajola, Teodosic, Weems, Alibegovic e Sampson.

Quali emozioni genera un derby? Ce le raccontano Marco Belinelli, Stefano Mancinelli, Alessandro Abbio, Cecilia Zandalasini, Alessandro Pajola, Luca Baraldi, Pietro Aradori, Kyle Weems e Gregor Fucka, intervistati nel servizio dedicato andato in onda nella settimana puntata di Basket Zone.

Vivere il derby di Bologna: le emozioni di Belinelli e tanti altri protagonisti

Come si vive il derby di Bologna? Lo abbiamo chiesto a Pietro Aradori e Marco Belinelli, grandi protagonisti azzurri della partita di oggi, in occasione della settima puntata di Basket Zone: ecco la loro intervista doppia!

Aradori vs Belinelli: il derby di Bologna con l'intervista doppia

Amici di Eurosport, un saluto da Daniele Fantini e bentrovati al nostro appuntamento con il LIVE-Blogging di Virtus Segafredo Bologna-Fortitudo Kigili Bologna, match clou del 12° turno di LBA Serie A

