Natale si avvicina, e il derby di Basket City fa capolino da sotto l'albero: domenica 19 dicembre,tornerà a infiammarsi con la super sfida tra. Sarà una partita di enorme importanza anche per la classifica, molto differente tra le due rivali . La Virtus (9-2) va a caccia del sesto successo consecutivo in campionato per restare nella scia dell'Olimpia Milano, capolista imbattuta, mentre la Fortitudo (3-8), invischiata nel terzetto sul fondo della graduatoria che comprende anche Varese e Cremona, proverà a capitalizzare sull'entusiasmo derivante dalla grande vittoria conquistata nel posticipo di lunedì contro Trieste