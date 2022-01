Basket

Basket, Serie A: Vitali ispira, Echodas e Watt vanno a schiacciare

BASKET, SERIE A - Michele Vitali non è solo un tiratore! La guardia di Venezia si fa notare con due assist da favola prima per Echodas e poi per Watt, entrambi dritti al ferro per l'inchiodata a due mani.

00:00:49, un' ora fa