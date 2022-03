Openjobmetis Varese non si ferma proprio più, dopo la "cura" Johan Roijakkers. I biancorossi superano infatti la GeVi Napoli Basket (82-74) nel posticipo del 4° successo consecutivo, il settimo nelle ultime otto gare di campionato. Nella vittoria dei biancorossi c'è sicuramente la firma di Andriu Tomas Woldetensae, giocatore rivelazione in questa parte di stagione. L'ex Chieti chiude infatti la partita con 19 punti e un incredibile 5/5 da oltre l'arco dei 6.75, confermandosi tiratore mortifero sugli scarichi dei compagni e ottimo realizzatore nei blocchi di partita che gli vengono concessi. 4° k.o. di fila invece per la GeVi di coach Sacripanti, ora risucchiata nella lotta per non retrocedere e lontana parente della squadra frizzante che aveva impressionato tutti, dagli addetti ai lavori ai tifosi, nella prima metà di stagione. Lanon si ferma proprio più, dopo la "cura". I biancorossi superano infatti lanel posticipo del 22° turno di regular season di Serie A - caratterizzato anche dal 112° derby di Basket City - e centrano il, il settimo nelle ultime otto gare di campionato. Nella vittoria dei biancorossi c'è sicuramente la firma di, giocatore rivelazione in questa parte di stagione. L'ex Chieti chiude infatti la partita cone un incredibiledei 6.75, confermandosi tiratore mortifero sugli scarichi dei compagni e ottimo realizzatore nei blocchi di partita che gli vengono concessi.invece per la, ora risucchiata nella lotta per non retrocedere e lontana parente della squadra frizzante che aveva impressionato tutti, dagli addetti ai lavori ai tifosi, nella prima metà di stagione.

Inizio di gara con ritmi fin da subito elevati – ormai marchio di fabbrica per l’attacco voluto da coach Roijakkers – ma la differenza la fa soprattutto il tiro da tre punti. Napoli beneficia infatti del 3/4 del duo McDuffie-Parks e compensa le difficoltà nel gioco interno (2/9 da due a metà 1° quarto) mentre Varese, perfetta nel gioco vicino a canestro (5/5), non riesce inizialmente a sbloccarsi da oltre l’arco dei 6.75. I due falli spesi troppo prematuramente da Markis McDuffie trasformano giocoforza Jordan Parks nel go-to-guy dei padroni di casa, col lungo capace di rispondere al mini-break (0-4) firmato da Guglielmo Caruso (6 punti nel periodo). La Openjobmetis realizza 25 punti con due soli assist di squadra, sfruttando al meglio la superiorità nel pitturato e vanificando così il rendimento offensivo di Arnas Velicka, fondamentale con anche 3 assist per i compagni, oltre che di Parks (22-25).

Ad

Tomas Woldetensae perfetto dall'arco per Varese: 5 su 5 da tre

Serie A La 22a giornata LIVE su Discovery+ e Eurosport 2: calendario e programmazione 12/03/2022 A 10:38

A inizio 2° periodo, errori al tiro e turnover, specie di Varese, caratterizzano il gioco e spezzano un po’ i ritmi fino a quel punto indemoniati. La percentuale da due punti della GeVi cala ulteriormente, mentre Woldetensae inaugura il parziale ospite (0-6) e firma il provvisorio massimo vantaggio di serata sul 25-33, confermandosi in continuo periodo di grazia. Il break biancorosso si amplia fino al 2-14 per il +14 (27-41) con un incredibile gioco da 5 punti, perché sulla tripla di Marcus Keene c’è contestualmente anche un fallo su Paulius Sorokas che frutta due liberi per l’ex Sassari. La serie napoletana di palle perse (9) non si arresta invece affatto e Jason Rich sembra essere l’unico giocatore di casa realmente concentrato sul parquet. Neppure l’ingresso di Luca Vitali ridà smalto all’attacco partenopeo, così la squadra di coach Roijakkers tocca diverse volte il +15 e chiude poi la metà di gara sul 35-49, complice il 33% al tiro degli avversari. In apertura di ripresa, l’attacco varesino si blocca completamente, 0/6 al tiro e soli 3 tiri liberi in oltre 3’, e la GeVi ne approfitta appieno con la coppia Parks-Rich: le triple del secondo valgono infatti il -7 (45-52) e costringono la panchina biancorossa al timeout.

Jordan Parks vola e corregge l'errore di Jason Rich

Deve passare oltre metà 3° quarto affinché Varese trovi il primo canestro su azione nel 2° tempo, ma nel frattempo i turnover e i nove errori al tiro hanno facilitato la completa rimonta dei padroni di casa (51-54). Il tiro pesante ritorna amico della Openjobmetis, con un 1-9 che spegne un po’ l’entusiasmo di un PalaBarbuto incandescente; a tornare in cattedra è peraltro Woldetensae, sempre perfetto (4/4) da oltre l’arco e pronto a legittimare il potenziale titolo di MVP del match, oltre che a rilanciare i suoi (53-63) al 30’. Se lo show balistico del numero 8 biancorosso non si ferma più, l’attacco ospite incappa nuovamente in palle perse ed errori al tiro e la GeVi ne approfitta per realizzare un 7-0 di parziale che sembra riaprire nuovamente la partita. La foga è però cattiva consigliera della squadra di coach Sacripanti, che getta via due possessi importanti e concede tiri liberi a Keene per il 69-78 a 2’ dalla sirena. McDuffie realizza la tripla che tiene vive le speranze per Napoli, ma poi decide di fare tutto da solo e affretta un possesso di capitale importanza, scheggiando a malapena il primo ferro con un altro tiro da tre. Varese non fa allora sconti e, con Giovanni De Nicolao, realizza il canestro della sicurezza.

Woldetensae MVP contro Cremona: rivivi i suoi 21 punti!

Il tabellino

GeVi Napoli Basket - Openjobmetis Varese 74-82

Napoli : Zerini, McDuffie 15, Vitali 3, Velicka 8, Parks 18, Marini n.e., Uglietti 4, Lombardi 3, Rich 21, Totè 2. All. Sacripanti.

: Zerini, McDuffie 15, Vitali 3, Velicka 8, Parks 18, Marini n.e., Uglietti 4, Lombardi 3, Rich 21, Totè 2. All. Sacripanti. Varese: Beane 6, Woldetensae 19, Sorokas 9, De Nicolao 14, Vene 4, Reyes 10, Librizzi 2, Virginio n.e., Ferrero n.e., Caruso 7, Keene 11, Cane n.e. All. Roijakkers.

Highlights: Napoli-Varese 72-80

* * *

RIVIVI NAPOLI-VARESE IN VOD (CONTENUTO PREMIUM)

Premium Basket GeVi Napoli - Openjobmetis Varese 02:02:47 Replica

* * *

Andrea Cinciarini, MVP della 21a giornata con il suo record di assist

Serie A Trento, addio a Wesley Saunders per motivi personali 11/03/2022 A 15:44