Basket, Supercoppa: Anthony Beane con una schiacciata devastante

Impressionante giocata di Anthony Beane che prende la ricorsa e atterra sul ferro con una schiacciata tonante in testa a Mekowulu. Tutti in piedi a Varese per la giocata della guardia biancorossa.

00:00:53, 9 minuti fa