Basket, Supercoppa: Awudu Abass si inventa un canestro difficilissimo

Numero di Awudu Abass che riceve un passaggio non semplice da Teodosic e poi realizza in acrobazia nonostante la perfetta difesa di Echodas, un muro. Che giocata per l'ala della Virtus Bologna.

00:00:46, un' ora fa