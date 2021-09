Basket

Basket, Supercoppa: Bortolani, Russell e Dimsa con le giocate decisive

Ancora un successo in volata per Treviso contro Brescia. Le giocate decisive le firmano Bortolani dall'arco, Russell con la rovesciata in penetrazione e Dimsa con la bomba che manda i titoli di coda.

00:01:40, un' ora fa