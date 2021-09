Umana Reyer Venezia - Fortitudo Bologna 83-70

Di Davide Fumagalli. La Supercoppa targata Discovery Plus si apre al Taliercio e inizia con un successo dell'Umana Reyer Venezia che piega abbastanza agevolmente la Fortitudo Bologna per 83-70 nel match valido per la prima giornata del gruppo A. Gli orogranata di Walter De Raffaele tengono il controllo della sfida dall'inizio alla fine, arrivando più volte anche a +17: la superiorità a rimbalzo (47 a 36, 12 a 6 in attacco) e le migliori percentuali dall'arco, 12 su 33 contro 7 su 23, spingono la bilancia verso i padroni di casa che si godono i 14 punti di Tonut, i 13 di Michele Vitali e i 12 di Watt, senza dimenticare gli 11 rimbalzi di Jeff Brooks uniti a 7 punti. La Effe di Jasmin Repesa, riuscita comunque a tornare fino a -5 nel terzo periodo, patisce la rotazione a otto (Fantinelli e Totè fuori probabilmente per tutto il torneo, ndr) e non basta tutto il quintetto in doppia cifra, con 16 punti di Baldasso e 13 a testa dei lunghi Ashley e Groselle.

La partita inizia in discesa per Venezia che parte 9-0 chiuso da un canestro di Brooks, uno dei volti nuovi in casa Reyer. La Fortitudo si sblocca dopo quasi 3' con Grosell, e poi è Baldasso a firmare la rimonta fino al -3 sul 16-13, stampato da un canestro di Procida. Alla prima pausa è 21-13 Reyer con Brooks che segna sulla sirena in tap-in. Nel secondo periodo Bologna patisce i problemi di falli dei lunghi Groselle, Ashley e Mancinelli, e così la Reyer allarga la forbice con le bombe di Vitali, Daye, Mazzola e Tonut, e arriva fino a +17 sul 44-27, punteggio con cui si torna negli spogliatoi per l'intervallo.

Serie A Brescia, Cremona, Reggio, Varese e Fortitudo per il riscatto IERI A 19:53

Gabriele Procida decolla e inchioda a una mano

Nella ripresa Venezia rientra un po' molle, la Fortitudo ne approfitta e la squadra di Repesa risale fino a -5 sul 50-45 grazie anche ai canestri di Ashley e ad una schiacciatona in contropiede di Procida, non al meglio della forma ma sempre spettacolare. La rimonta felsinei sveglia la Reyer che risponde alla grande, 6-0, e va all'ultimo riposo avanti 59-50. In avvio di ultimo squadra gli orogranata chiudono il discorso: tre bombe praticamente filate di Mazzola, Sanders e Brooks danno il +15 sul 70-55, la Fortitudo non riesce a rispondere e così il match è sostanzialmente in archivio.

La Fortitudo tornerà in campo domenica sera alle 20.30 in casa contro Reggio Emilia mentre Venezia scenderà di nuovo sul parquet martedì prossimo alle 21 alla Unipol Arena contro la Unahotels.

Reyer Venezia : Charalampopoulos 4, De Nicolao 4, Mazzola 11, M. Vitali 13, Watt 12, Brooks 7, Daye 4, Tonut 14, Phillip 6, Sanders 8, Stone, Cerella. All. De Raffaele.

: Charalampopoulos 4, De Nicolao 4, Mazzola 11, M. Vitali 13, Watt 12, Brooks 7, Daye 4, Tonut 14, Phillip 6, Sanders 8, Stone, Cerella. All. De Raffaele. Fortitudo Bologna: Ashley 13, Richardson 11, Aradori 10, Groselle 13, Baldasso 16, Mancinelli, Procida 5, Benzing 2, Manna ne. All. Repesa.

Highlights: Venezia-Fortitudo Bologna 83-70

* * *

GeVi Napoli Basket - NutriBullet Treviso Basket

Di Daniele Fantini

* * *

RIGUARDA VENEZIA-FORTITUDO BOLOGNA IN VOD (CONTENUTO PREMIUM)

Premium Basket Umana Reyer Venezia - Fortitudo Bologna 02:04:47 Replica

RIGUARDA NAPOLI-TREVISO IN VOD (CONTENUTO PREMIUM)

Premium Basket GeVi Napoli - NutriBullet Treviso 20:50-23:00 Live

Serie A Napoli e Tortona: neopromosse ma con grandi ambizioni IERI A 08:56