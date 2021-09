Vanoli Cremona-Openjobmetis Varese 80-70

Di Daniele Fantini. Passano i mesi, cambia qualche volto, ma l'anima resta intatta. A metà maggio, avevamo lasciato Cremona a un soffio dalla qualificazione ai playoff, un traguardo impensabile per una società destinata a scomparire dalla mappa cestistica italiana nell'estate 2020. Oggi, a inizio settembre, con una manciata di allenamenti nelle gambe, rotazioni cortissime e tre stranieri ancora da inserire, la Vanoli è forse ancora più incredibile ed elettrizzante.

un parzialone di 32-10 piazzato a cavallo dei due quarti centrali, quando, con una scossa improvvisa quanto violenta, si risolleva dal massimo svantaggio (35-44) volando sul massimo scarto (67-54) a suon di triple esplose da un attacco scintillante. Il break di Cremona ha il vigore e la forza distruttiva di una fiammata, molto simile a quelle con cui, già l'anno scorso, spaccava equilibri o ribaltava partite nell'arco di una manciata di giri di lancette. Il tutto con il minutaggio contingentato per problemi di falli di Ismael Sanogo e il largo spazio concesso al giovane Filippo Gallo dalla panchina per allungare una rotazione ridotta all'osso. Dopo aver graffiato la Dinamo Sassari nell'esordio di venerdì sera , la squadra di coach Paolo Galbiati mette il sigillo sul primo successo in Supercoppa tramortendo Varese conpiazzato a cavallo dei due quarti centrali, quando, con una scossa improvvisa quanto violenta,. Il break di Cremona ha il vigore e la forza distruttiva di una fiammata, molto simile a quelle con cui, già l'anno scorso, spaccava equilibri o ribaltava partite nell'arco di una manciata di giri di lancette. Il tutto con il minutaggio contingentato per problemi di falli di Ismael Sanogo e il largo spazio concesso al giovane Filippo Gallo dalla panchina per allungare una rotazione ridotta all'osso.

Nel trionfo di Cremona brilla la cazzimma senza età di Peppe Poeta: 23 punti in altrettanti minuti, 6 assist, 7 falli subiti, e quella leggerezza nel gestire la squadra e nel vivere la pallacanestro con cui continua ad ammaliarci in questa parte conclusiva della carriera. Ma è tutto il reparto azzurro della Vanoli a prendersi il palcoscenico. Perché al pomeriggio da MVP di Poeta, si affiancano le folate di Andrea Pecchia, motore sempre in movimento (15 punti, 8 rimbalzi, 5 palle recuperate), la solidità di David Cournooh (13 punti, 3 assist e tanta difesa fisica sul perimetro) e la scoperta, stupenda, del diciottenne Destiny Agbamu (6 punti, 8 rimbalzi, 3 stoppate), centro nigeriano ma di formazione italiana con struttura fisica perfetta per la pallacanestro moderna. Poi servono la classe, portata dalla mano delicata di Tres Tinkle (14 punti con 4 triple e 8 rimbalzi), e qualche vampata di Matteo Spagnolo (5+5 rimbalzi), impreciso al tiro (2/13) ma visto riprendere fiducia se schierato di fianco all'esperienza di Poeta.

Mentre Cremona brucia la retina aggiustando con il 9/23 dall'arco una percentuale deficitaria da due (20/53) in una partita giocata a ritmo forsennato, quasi sorprendente per una squadra così corta e in questa fase iniziale di stagione, Varese si schianta a ripetizione sui ferri del PalaRadi, silurata da un orrido 3/27 dalla distanza che emerge nella ripresa con tutta la sua violenza distuttiva. Senza l'infortunato Trey Kell, out per due settimane, e con Anthony Beane dolorante a un ginocchio, la Openjobmetis mostra le classiche difficoltà di una squadra all'esordio stagionale, ancora alla ricerca di equilibri, alchimie e gerarchie.

L'ottimo primo tempo, chiuso sul +8 (29-37) grazie al parziale di 10-21 piazzato nel secondo periodo, si rivela costruito su certezze di vapore, pronte a svanire di fronte alla prima difficoltà. Forte, e a tratti anche deleteria, la dipendenza da Alessandro Gentile, schierato da point-forward (24 punti con 10/21 al tiro), così come evanescente l'impatto gagliardo di Jalen Jones (15 punti, 11 nel solo primo tempo), scomparso con il trascorrere dei minuti e l'evidente mancanza di condizione fisica e ritmo-partita dopo il lungo stop per la rottura del tendine d'Achille. Ondivago anche John Egbunu (11+14 rimbalzi), sconfitto sul lungo periodo da Agbamu nella lotta in vernice, combattivo Paulius Sorokas (10, unico a trovare il canestro nel momento di maggior difficoltà nel terzo quarto), ma nulli gli apporti del già citato Beane (3) e di Elijah Wilson (5 in 28 minuti),

Cremona : Spagnolo 5, Pecchia 15, Cournooh 13, Tinkle 14, Sanogo 4; Gallo, Errica, Agbamu 6, Poeta 23. N.e.: Vecchiola, Zacchigna. All.: Galbiati.

