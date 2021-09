Basket

Basket, Supercoppa: Highlights: AX Armani Exchange Milano-NutriBullet Treviso Basket 108-60

Netto successo per l'AX Armani Exchange nell'esordio alla Final Eight della Discovery+ Supercoppa. La squadra di coach Ettore Messina si impone con un larghissimo +48 su una Treviso in campo con soli 4 senior dopo le fatiche dei preliminari di Champions League. Davide Alviti è top-scorer con 18 punti.

00:05:25, un' ora fa