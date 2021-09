Basket

Basket, Supercoppa: Highlights: Carpegna Prosciutto Pesaro-Umana Reyer Venezia 51-83

L'Umana Reyer Venezia apre le Final Eight della Discovery+ Supercoppa con una netta vittoria sulla Carpegna Prosciutto Pesaro per 83-51. Decisivo il parziale di 25-3 nel secondo periodo che chiude virtualmente la partita già all'intervallo lungo (45-14). Victor Sanders è il top-scorer con 20 punti in uscita dalla panchina. Venezia attende ora la vincentre tra Virtus e Tortona.

00:05:24, 20 minuti fa