Basket, Supercoppa: Highlights: Germani Brescia-Nutribullet Treviso 78-84

La Nutribullet Treviso rafforza il primato nel Gruppo C grazie a una grande vittoria esterna in rimonta sul parquet di Brescia per 84-78: decisivi i canestri di Matteo Imbrò e dell'ex, Giordano Bortolani, nel finale.

00:06:32, un' ora fa