Basket, Supercoppa: Highlights: Gevi Napoli-Nutribullet Treviso 58-68

La Nutribullet Treviso espugna il PalaBarbuto di Napoli all'esordio in Supercoppa piegando la Gevi per 68-58 in una gara a basso punteggio. Henry Sims guida la squadra di Max Menetti con 16 punti, mentre a Napoli non servono i 19 di Markis McDuffie.

00:05:24, un' ora fa