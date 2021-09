Basket

Basket, Supercoppa: Highlights: Happy Casa Brindisi-Banco di Sardegna Sassari 76-66

Grande equilibrio ma alla fine è la Happy Casa Brindisi a prevalere 76-66 sul Banco di Sardegna Sassari e a staccare il pass per le semifinali della Discovery Plus Supercoppa. Grande protagonista è Nick Perkins, autore di una doppia doppia da 21 punti e 10 rimbalzi, mentre spicca l'argentino Redivo con 10. Per la Dinamo il migliore è Bendzius con 17 punti.

