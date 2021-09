Basket

Basket Supercoppa, highlights: Napoli-Brescia 74-81

L'ultima gara è quella buona per la Germani Brescia che, dopo tre sconfitte, si impone per 81-74 sul campo della Gevi Napoli, chiude con un sorriso questa Discovery Plus Supercoppa e si "vendica" per il cocente ko interno di due giorni fa contro la formazione di Pino Sacripanti.

00:05:24, un' ora fa