Basket, Supercoppa: Highlights: Openjobmetis Varese-Vanoli Basket Cremona 86-78

La Openjobmetis Varese festeggia il primo successo in Supercoppa superando la Vanoli Cremona 86-78 con 19 punti di Jalen Jones e 15 di Elijah Wilson. Per Cremona non servono i 13 a testa di Matteo Spagnolo e Tres Tinkle.

00:05:18, 29 minuti fa