Basket

Basket Supercoppa, highlights: Reggio Emilia-Fortitudo Bologna 78-66

Era finita +13 al PalaDozza, finisce +12, 78-66, questa volta: la Unahotels Reggio Emilia supera di nuovo la Fortitudo Bologna nella quarta giornata del girone A della Discovery Plus Supercoppa e resta in corsa per il primo posto e il passaggio del turno alla Final Eight.

00:04:46, 14 minuti fa