Basket Supercoppa, highlights: Sassari-Varese 77-61

Il Banco di Sardegna Sassari serve il poker in questa Discovery Plus Supercoppa! La Dinamo batte nettamente 77-61 l'Openjobmetis Varese nella sesta e ultima giornata del gruppo B e chiude col quarto successo in altrettante partite, il miglior viatico in vista del quarto di finale di sabato 18 settembre contro Brindisi alle ore 15 alla Unipol Arena di Bologna.

00:04:54, un' ora fa