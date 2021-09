Basket

Basket Supercoppa, highlights: Tortona-Trieste 91-76

Missione compiuta e grande traguardo per la neopromossa Bertram Yachts Tortona che fa tre su tre e stacca matematicamente il pass per la Final Eight della Discovery Plus Supercoppa dove sabato 18 settembre alle 21 sfiderà i campioni d'Italia della Segafredo Virtus Bologna alla Unipol Arena.

00:06:15, 43 minuti fa