Basket Supercoppa, highlights: Trento-Trieste 83-94

Inizia con una vittoria più che convincente il cammino dell'Allianz Trieste nella Discovery Plus Supercoppa: successo 94-83 in casa della Dolomiti Energia Trentino nella prima giornata del gruppo D. La squadra di coach Franco Ciani appare più avanti, sia come condizione fisica, sia come meccanismi, tocca il +13 già nel primo periodo, e poi nel finale dilaga arrivando anche a +20.

00:06:17, 29 minuti fa