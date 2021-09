Basket

Basket Supercoppa, highlights: Treviso-Brescia 90-86

La Nutribullet Treviso batte ancora una volta in rimonta la Germani Brescia, si impone 90-86 nella terza giornata del girone C e mette una serissima ipoteca all'accesso alle Final Eight di Discovery Plus Supercoppa a Bologna. Alla squadra di Max Menetti basterà anche una sconfitta entro i 9 punti giovedì sera in casa contro Napoli per staccare il pass per il torneo della Unipol Arena.

00:06:44, un' ora fa