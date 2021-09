Basket

Basket Supercoppa, highlights: Treviso-Napoli 81-74

Missione compiuta per la Nutribullet Treviso che vince anche l'ultima gara della prima fase al PalaVerde contro la Gevi Napoli, 81-74, e stacca il pass per la fase finale della Discovery Plus Supercoppa dove sabato 18 settembre sfiderà l'AX Armani Exchange Milano.

