Basket Supercoppa, highlights: Trieste-Tortona 73-89

Non poteva esserci un approccio migliore alla massima serie per la neopromossa Bertram Tortona che vince nettamente 89-73 all'Allianz Dome contro l'Allianz Trieste nel match valido per la seconda giornata del girone D della Discovery Plus Supercoppa.

00:06:22, 42 minuti fa