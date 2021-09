Basket

Basket Supercoppa, highlights: Trieste-Trento 83-82

Finale al cardiopalma all'Allianz Dome dove Trieste batte 83-82 in volata la Dolomiti Energia Trentino nella quarta giornata del gruppo D di Discovery Plus Supercoppa. Decisivi nel finale Mian con la bomba del +3 e poi Grazulis con la stoppata proprio a fil di sirena su Flaccadori diretto al ferro per il definitivo sorpasso ospite.

