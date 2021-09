Basket

Basket, Supercoppa: Highlights: UnaHotels Reggio Emilia-Umana Reyer Venezia 71-75

L'Umana Reyer Venezia passa in volata sul parquet dell'Unipol Arena e infila la seconda vittoria consecutiva in Supercoppa, conservando la vetta del Girone A. Mitchell Watt è l'MVP con 17 punti e 5 rimbalzi. Per Reggio Emilia (1-1) non servono i 18 punti a testa per Stephen Thompson e Osvaldas Olisevicius.

00:06:04, 32 minuti fa