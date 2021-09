Basket

Basket Supercoppa, highlights: Varese-Sassari 82-92

Esordio amaro in casa a Masnago per la Openjobmetis Varese che perde 92-82 contro il Banco di Sardegna Sassari nella terza giornata del gruppo B della Supercoppa targata Discovery Plus e incassa il secondo stop dopo quello del PalaRadi di Cremona. Arriva invece il bis per la Dinamo di coach Demis Cavina che vede avvicinarsi il pass per la Final Eight di Bologna.

00:06:25, un' ora fa