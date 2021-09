Basket

Basket Supercoppa, highlights: Venezia-Fortitudo Bologna 83-70

La Supercoppa targata Discovery Plus si apre al Taliercio e inizia con un successo dell'Umana Reyer Venezia che piega abbastanza agevolmente la Fortitudo Bologna per 83-70 nel match valido per la prima giornata del gruppo A. Gli orogranata di Walter De Raffaele tengono il controllo della sfida dall'inizio alla fine, arrivando più volte anche a +17.

00:04:41, un' ora fa