Dolomiti Energia Trentino - Allianz Pallacanestro Trieste 83-94

Di Davide Fumagalli. Inizia con una vittoria più che convincente il cammino dell'Allianz Trieste nella Discovery Plus Supercoppa: successo 94-83 in casa della Dolomiti Energia Trentino nella prima giornata del gruppo D. La squadra di coach Franco Ciani appare più avanti, sia come condizione fisica, sia come meccanismi, tocca il +13 già nel primo periodo, e poi nel finale dilaga arrivando anche a +20: i giuliani incappano in 19 palle perse ma rispondono con un importante 10 su 19 da tre! Ottimo esordio per il centro del Mali Konate, 20 punti, e per Alessandro Lever, 17, reduce dall'esperienza in NCAA a Grand Canyon, mentre Adrian Banks bagna il suo debutto con 11 punti. L'Aquila invece sembra ancora un cantiere aperto: la formazione di Lele Molin, che chiude con 5 su 21 dall'arco, ha 13 punti da Saunders e 23 di Cameron Reynolds, talento cristallino ma ancora da inserire negli schemi. Prossimi impegni: Trieste lunedì sera riceverà Tortona mentre la Dolomiti Energia giocherà mercoledì proprio sul parquet del Derthona.

Il Lobito Fernandez brucia la sirena del terzo quarto

La gara della BLM Group Arena vede Trieste partire meglio e portarsi subito sul +13, 23-10 grazie alle folate di Banks e ad un paio di guizzi di Grazulis e Fernandez. Trento chiude la prima frazione a -8 con una bomba di Mezzanotte, ma nel secondo periodo crolla di nuovo a -14 sotto i colpi di Cavaliero e Lever, sempre dall'arco. La squadra di Lele Molin ci prova con la voglia e l'energia, e riesce a riportarsi fino a -4 con la fisicità di Caroline e Bradford: all'intervallo però è 49-40 Allianz.

Nella ripresa si accende Cameron Reynolds: l'americano uscito da Tulane University spara 15 dei suoi 23 punti nel solo terzo periodo e praticamente da solo riporta i suoi fino a -1 sul 59-60. L'Aquila però non chiude del tutto il gap e così Trieste allarga di nuovo la forbice con due bombe del Lobito Fernandez, la seconda sulla sirena per il 73-64 con cui si va all'ultimo riposo. E' un canestro pesante perchè l'inerzia torna alla squadra di Franco Ciani che in avvio di ultimo quarto chiude il conto: 7 punti filati di Lever e l'energia di Konate valgono il +20 sull'86-66. Lì Trento ha un sussulto e risale fino a -14 con Reynolds e Saunders, ma ormai è tardi e i biancorossi si limitano a gestire fino alla sirena conclusiva un +11 che poteva anche essere più ampio.

Sagaba Konate devasta il ferro di Trento

Nota di colore della partita la presenza nella terna arbitrale di Silvia Marziali, classe 1988, la seconda donna arbitro a dirigere una partita nella massima serie maschile: la prima, 32 anni fa, fu Antonella Frabetti. Un altro traguardo per lei dopo che era già stata la prima italiana ad arbitrare una partita internazionale: il 19 ottobre 2017 ha arbitrato a Girona (Spagna) la gara di FIBA Eurocup Women tra Spar Citylift e Basket Landes.

Dolomiti Energia Trentino : Mezzanotte 5, Bradford 5, Conti, Saunders 13, Reynolds 23, Forray 5, Morina ne, Williams 10, Caroline 8, Dell'Anna ne, Flaccadori 6, Ladurner 2. All. Molin.

: Mezzanotte 5, Bradford 5, Conti, Saunders 13, Reynolds 23, Forray 5, Morina ne, Williams 10, Caroline 8, Dell'Anna ne, Flaccadori 6, Ladurner 2. All. Molin. Allianz Pallacanestro Trieste: Fantoma, Grazulis 5, Konate 20, Cavaliero 5, Sanders 9, Delia 7, Fernandez 11, Banks 11, Mian 5, Deangeli 2, Lever 17. All. Ciani.

